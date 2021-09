Scuola: Turi (Uil), ‘green pass discriminatorio, accanimento da presidi Anp’**

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Con il Green pass è in corso una discriminazione al personale della scuola. Non comprendo l’accanimento dei presidi aderenti all’Associazione nazionale (Anp – ndr). Si comportano da padroni delle ferriere”. A parlare dello scontro tra l’Associazione dei presidi e le Organizzazioni sindacali di comparto sulla gratuità dei tamponi al personale scolastico è Pino Turi, segretario nazionale Uil, che all’Adnkronos afferma: “Quello dell’Anp è un atteggiamento pregiudiziale ed ideologico per me incomprensibile. Anche in Turchia i tamponi sono gratuiti”.