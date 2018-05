Scuola, un video per raccontare un monumento: ecco i tre istituti vincitori

Terminata la settimana di votazione online sul canale Youtube della Regione, il pubblico social ha decretato le tre scuole vincitrici del concorso “A scuola di cinema, raccontando un monumento” ideato dalla Direzione generale alle Politiche culturali e il Turismo, nell’ambito delle azioni previste dalla Legge regionale n 30/2016 “Cinema Campania”. Dei dieci video selezionati dal Comitato di valutazione e sottoposti a votazione popolare, i tre che hanno ottenuto il maggior numero di like e di conseguenza risultano vincitori sono: 1 classificato: Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Aversa (Ce) – Laboratorio di Giornalismo Crossmediale con il video “Museo civico di storia militare di Aversa” con 6.218 like; 2 classificato: Liceo Statale “L. Garofano” di Capua (Ce)- classe 4 Liceo Musicale – con il video “Gonfalone della musica” con 5.788 like; 3 classificato: Istituto Superiore Ipsar “Piranesi” di Capaccio (Sa) – classi 2 A e 3 A con il video “Il castello di Capaccio” con 4.490 like. I like conteggiati sono quelli visualizzati alle ore 24.00 del giorno 8 maggio come previsto dal regolamento del concorso. Le classi vincitrici riceveranno, a cura della Fondazione Film Commission Regione Campania, i seguenti premi: 1 premio: attrezzature audio video per un valore complessivo di euro 5.000; 2 premio: biglietti di ingresso + 1 percorso didattico per la visita a Cinecittà World per un valore complessivo di euro 3.000; 3 premio: biglietti di ingresso per sale cinematografiche per un valore complessivo di euro 2.000. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli dell’evento di premiazione.