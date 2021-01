Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “La scuola ha bisogno di un impegno serio e condiviso, non di manovre politiche sulla pelle degli studenti. Oggi ci sono Regioni che, dopo aver firmato un’intesa per riportare in presenza gli studenti delle superiori il 7 gennaio, si sono sfilate. E’ inaccettabile. Studenti, insegnanti e operatori del settore meritano più rispetto”. E’ quanto affermato, in una nota, da Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione cultura della Camera.