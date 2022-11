Scuola, Valditara “Impegno perchè l’organico docenti resti invariato”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi impegnerò, insieme ai colleghi di governo, perchè anche in presenza della crescente denatalità, la dotazione organica dei docenti possa restare invariata nei prossimi anni”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in audizione presso le Commissioni riunite Cultura, sulle linee programmatiche del dicastero. “E’ evidente il ruolo fondamentale del docente, chiamato a coniugare continuamente i saperi con i cambiamenti e fornire risposte promettenti per il successo dei processi formativi”, aggiunge.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).