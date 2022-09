Scuola, Vannini (Uil Campania): Nuovo anno, vecchi problemi

Ieri ha avuto inizio il nuovo anno scolastico e tra pochi giorni si darà il via alle attività didattiche ma in Campania e, soprattutto a Napoli, i problemi restano quelli di sempre: 4.926 posti autorizzati per il ruolo docenti nella nostra re gione ma molti probabilmente non saranno coperti perché alcune procedure concorsuali non sono terminate o addirittu ra iniziate”. Lo afferma Roberta Vannini Segretario regionale Uil Scuola Campania.

“Per il personale ATA, invece, nonostante 1.418 posti disponibili, il Mef ne ha autorizzati per il ruolo solo 586 a fronte di migliaia di as piranti nelle graduatorie perm anenti”, rende noto Vannini, per la quale “l’organico di fatto è oramai ridotto al lumicino: la mancanza di risorse umane ris chia di compromettere il seren o avvio delle attività didatti che. Continuiamo a ricevere te lefonate di Dirigenti Scolasti ci che non hanno un numero suf ficiente di amministrativi e tecnici e soprattutto non hanno in organico collaboratori scolastici per aprire plessi e assicurare l’ordinaria sorveg lianza. In alcune realtà, si prospettano classi con 28/30 alunni, in barba ad ogni forma di distanziamento e di sicurezza e alunni con disabilità senza docenti di sostegno o al massimo con uno a “mezzo servizio” oltre a segreterie o berate di lavoro”.

“Il 13 settembre, quando suonerà la campanella nelle scuole della nostra regione – prosegue il segretario regionale Uil Scuola – , sarà un evento festoso ed è per questo che la Uil Scuola della Campania ha chiesto al direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, di attivarsi affinché le tante criticità rappresentate dagli stessi Dirigenti Scolastici siano risolte autorizzando più posti”.

“Senza contare – aggiunge – che quest’anno il Ministero ha “preso la rincorsa” a scapi to degli stessi Uffici Scolast ici Regionali e Territoriali o rmai al collasso, pensando di ultimare tutte le procedure di assegnazione, utilizzazione, immissione in ruolo, graduatorie per le supplenze e incarichi a tempo determinato in tempi record. Ma si sa che la fretta genera l’errore in ogni cosa e i pochi funzionari degli uffici territoriali sono stati costretti a un tour de force per cercare di sopperire alle scadenze, in un clima di grande tensione”, conclude Roberta Vannini.