Scuola, Vannini (Uil Campania): Pieno sostegno agli idonei 2020

“Immettere in ruolo tutti coloro che hanno superato un concorso”. Lo sostiene laieri presente presso l’a sostegno del presidio degli ‘Idonei 2020’. “La nostra organizzazione sindacale – spiega– è da sempre al fianco di tutti coloro che con merito, pur avendo superato anche più prove concorsuali, vedono la loro stabilizzazione sempre lontana permanendo in uno stato di precarietà ormai inammissibile”. “E’ davvero inaccettabile – aggiunge – bandire nuovi concorsi per coprire posti vacanti prima di aver utilizzato tutte le graduatorie degli idonei dei concorsi precedenti. La nostra proposta, già formulata al ministro Valditara, è quella di assumere immediatamente tutti gli idonei della specifica regione e, successivamente, redistribuire i posti autorizzati ma non coperti per mancanza di aspiranti tra le regioni che hanno esaurito il proprio contingente, ma che dispongono ancora di cattedre vacanti e idonei in graduatoria”. Per la segretaria regionale campana della Uil Scuola “è necessario trasformare tutte le graduatorie degli idonei degli scorsi concorsi in graduatorie a esaurimento, compreso l’ultimo concorso Pnrr 2023”. “Auspichiamo a tal proposito un intervento legislativo tempestivo che sblocchi le carriere di chi ha già dimostrato attraverso una selezione la propria competenza e possa finalmente stabilizzarsi” conclude Vannini.