Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Gli emendamenti del Pd sul precariato sono chiari: no ad una prova in presenza in emergenza sanitaria con rischi incalcolabili. Del resto che siamo ancora in emergenza è un dato di fatto: altrimenti le scuole non sarebbero ancora chiuse e non verrebbero cancellate le prove scritte dall’esame di Stato”. Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Istruzione del Senato.