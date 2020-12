Scuola: Verducci, ‘risorse stanziate primo passo’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Tra le norme sulla scuola ce ne sono alcune che hanno un valore speciale, quelle che rafforzano il Fondo contro le diseguaglianze e per il contrasto alla povertà educativa, per potenziare la scuola dell’infanzia e per i percorsi da zero a sei anni. Si tratta di interventi vitali, per impedire che i costi della pandemia si scarichino sui bambini più deboli e tolgano loro il domani, in un Paese come il nostro, in cui la dispersione e gli abbandoni scolastici sono quasi il doppio rispetto alla media europea. Dobbiamo mettere al centro dell’agenda la scuola dell’inclusione”. Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci, presidente della commissione Cultura di palazzo Madama, dopo l’approvazione della legge di Bilancio.