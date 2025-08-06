Scuola, via libera all’assunzione di 49 mila docenti





ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento consentirà l’immissione in ruolo di 347 dirigenti scolastici, 48.504 docenti, di cui quasi 14 mila di sostegno, 44 unità di personale educativo e 10.348 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Come sottolineato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, era attesa da oltre 20 anni l’assunzione di oltre 6.000 insegnanti di religione cattolica. “Un atto di giustizia”, lo ha definito Valditara, sottolineando che le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano “un segnale forte e concreto della volontà del Governo e del Ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione”.

Inoltre, Valditara ha firmato due decreti che stanziano complessivamente 45 milioni, 25 per la scuola in carcere e 20 per l’istruzione in ospedale e domiciliare, con il fine di potenziare l’offerta formativa rivolta agli studenti in condizioni di fragilità o restrizione.

gsl