Scuola Viva Campania, pubblicato l’elenco degli istituti ammessi a finanziamento

Pubblicato sul Burc l’elenco degli istituti le cui proposte progettuali sono state ammesse a finanziamento per il “Programma Scuola Viva” – II annualità”, a valere sulle risorse del Por Campania Fse 2014-2020 – Asse III – Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1 per un importo complessivo di 22.598.737 euro.

Gli Istituti potranno effettuare integrazioni documentali, allo scopo di chiarire eventuali errori materiali, anche con riferimento ai piani finanziari e la proposta progettuale completa di firma digitale (laddove non presente), in sede di sottoscrizione dell’atto di concessione da formalizzare entro il termine di sette giorni dalla data di inoltro della richiesta da parte degli uffici regionali. Le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2018 e non oltre il giorno 30 settembre 2018.