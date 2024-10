Scuolab (Protom), seminari a Didacta (a Bari dal 16 ottobre): IA e realtà aumentata per la nuova didattica

Dal 16 al 18 ottobre 2024 Scuolab, lo spin off di Protom, presenterà a studenti e insegnanti la possibilità di conoscere e interagire con tecnologie all’avanguardia come realtà aumentata, social robot e IA in un modello educativo che potenzia l’apprendimento e lo rende accessibile a tutti, contribuendo alla lotta contro la povertà educativa. Durante Didacta Puglia 2024, presso la Fiera del Levante di Bari, Scuolab presenterà soluzioni per l’innovazione della didattica tradizionale, promuovendo approcci interattivi, personalizzati e cooperativi, pensati per valorizzare le diverse capacità e stili di apprendimento di ogni studente.

Oggi l’introduzione di queste tecnologie nelle scuole è fondamentale anche per rispondere alla direttive Ministeriali. Scuolab è la piattaforma che soddisfa queste esigenze offrendo la possibilità di un apprendimento adattivo di nuova generazione, con percorsi su misura per tutti i livelli di istruzione, per le diverse realtà socio-economiche, superando i limiti geografici e i diversi background culturali, stimolando la curiosità e la partecipazione attiva degli studenti. Cosi realtà virtuale, laboratori digitali e soluzioni di apprendimento interattivo diventano strumenti pratici per una didattica capace di superare le disuguaglianze educative e contrastare la povertà educativa.

Due i workshop formativi e gratuiti di Scuolab a Didacta

Due i workshop realizzati da Scuolab di Protom per dirigenti scolastici, docenti e professionisti dell’educazione nell’ambito della tre giorni. “Social Robot e Intelligenza Artificiale: Innovazione Didattica e Nuove Frontiere dell’Apprendimento” (16 ottobre, ore 12:30) Questo workshop esplorerà le potenzialità dei social robot e dell’intelligenza artificiale come strumenti per potenziare la didattica, dimostrando come queste tecnologie possano migliorare le interazioni in classe e stimolare un apprendimento personalizzato. Link per le iscrizioni.

“Il coinvolgimento del corpo per un apprendimento sensoriale ed esperienziale” (17 ottobre, ore 11:30) Il secondo workshop si concentrerà su come stimolare un apprendimento sensoriale e esperienziale attraverso l’uso di tecnologie innovative, dimostrando come trasformare la classe in uno spazio dinamico dove l’interazione non è solo cognitiva ma anche motoria. Link per le iscrizioni.

La partecipazione ai workshop è gratuita, ma richiede registrazione tramite il sito ufficiale di Didacta Puglia.