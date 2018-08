Scuole, al via le verifiche della Regione sugli edifici

Partiranno a giorni le verifiche da parte degli uffici della Regione Campania sui progetti di interventi sugli edifici scolastici presentati da Comuni e Province della regione. Lo dichiara all’Adnkronos l’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, spiegando che “entro il termine del 5 agosto sono stati presentati circa 900 progetti ammissibili a finanziamento. Una mole enorme, un numero che sapevamo sarebbe stato altissimo e quindi abbiamo stilato una graduatoria, pubblicata sul sito della Regione, con l’elenco dei progetti chiedendo poi ai primi 50 Comuni di inviare tutta la documentazione relativa. Sono progetti esecutivi, quindi servono tecnici qualificati e non è un procedimento semplice”. Si tratta della fase operativa del Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, con il quale saranno finanziati interventi per l’adeguamento antisismico e la completa agibilità degli edifici, per il piano antincendi, per il completamento di strutture scolastiche non ultimate per carenza di fondi. Sono inoltre previsti ulteriori finanziamenti per ampliamenti e nuove costruzioni necessarie a soddisfare specifiche esigenze didattiche, come laboratori o palestre. Le domande sono state presentate da Comuni e Province della Campania e dalla Città metropolitana di Napoli. A quest’ultima e alle altre 4 Province della Campania è riservato il 25% delle risorse complessivamente stanziate. Gli interventi, sottolinea Fortini, rappresentano un seguito del precedente piano triennale “per il quale – ricorda – abbiamo recuperato tantissime risorse. La Campania ha avuto circa il 15% delle risorse nazionali”.