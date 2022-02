Scuole, Covid, quarantena: ecco le nuove regole

Dal 7 febbraio cambia la gestione delle quarantene nelle scuole nell’ipotesi di positività al Covid di uno o più alunni. Vediamo nel dettaglio le nuove regole.

– Tutti in classe fino a 4 casi di positività.

– Sospensione per 5 giorni dell’attività in presenza dal 5° caso in poi.

5 giorni, solo per non vaccinati, dal 5° caso in poi. Vaccinati ed esenti – Sospensione dell’attività in presenza per, solo per non vaccinati, dal 5° caso in poi. Vaccinati ed esenti in classe con obbligo di Ffp2.

– Con 5 o più casi di positività i non vaccinati vanno in didattica digitale integrata per 5 giorni.