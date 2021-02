Scuole, de Magistris scrive a De Luca e prefetto: Prima di chiudere vogliamo vedere i dati. Campania maglia nera

“Sulla scuola registriamo la bandiera bianca finale del presidente De Luca, terminata la campagna elettorale e la propaganda muscolare. Prendiamo atto che la Regione Campania fallisce sulla scuola, che c’è lo scaricabarile su sindaci e prefetti. Ora chiediamo che ci forniscano almeno dati precisi e puntuali, altrimenti è omissione d’atti d’ufficio, per poter prendere le decisioni migliori”. Lo ha detto il sindaco Luigi de Magistris, a Canale 9, rispetto alla nota diffusa ieri dall’Unità di crisi regionale sulla scuola nella quale si invitano sindaci e prefetti a valutare la chiusura delle scuole per contenere il contagio da covid. Il primo cittadino ha reso noto che stamattina dal Comune è partita una lettera indirizzata all’Unità di crisi, alla Regione Campania e al prefetto in cui si chiede di ricevere i dati necessari. “Noi ci assumeremo le nostre responsabilità – ha affermato il sindaco – ma non prendiamo decisioni di pancia o sullo strepitio del giorno: servono dati di dettaglio per capire se dobbiamo chiudere una scuola in un quartiere o in un altro. Non faremo valutazioni astratte e non faremo come fa De Luca che cambia idea dalla sera alla mattina perché sulla pelle dei ragazzi e sul diritto all’istruzione non si fa propaganda”.

L’accusa: Il Governatore ha fallito

“Sta venendo fuori tutta l’incongruenza, l’inadeguatezza e l’assenza di programmazione e di capacità della Regione Campania che in Europa ha raggiunto la triste maglia nera per essere stata l’ultima a riaprire le scuole a settembre e la prima a richiuderle”. ha detto il sindaco di Napoli. Il sindaco, nel sottolineare che l’amministrazione comunale “è favorevole a che si trovi il giusto equilibrio tra didattica in presenza e didattica a distanza”, ha evidenziato che “nelle regioni in cui la scuola non ha quasi mai chiuso o dove si e’ riusciti a far convivere la didattica in presenza con la didattica a distanza non c’è stato aumento dei contagi e i dati nazionali evidenziano che, rispetto ad altri luoghi, la scuola ad oggi statisticamente continua ad essere tra i luoghi più sicuri in cui c’è il più basso numero di contagi”. ”Prendiamo atto con amarezza – ha concluso de Magistris – che in tutti questi mesi da parte del Governo e della Regione Campania non è stata creata la protezione sanitaria necessaria nei confronti delle scuole ed hanno ragione gli studenti quando dicono che vogliono tornare in classe ma in sicurezza”.