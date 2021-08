Scuole, il piano della Regione Campania per vaccini e tamponi

Bisogna completare la vaccinazione della popolazione studentesca, soprattutto della fascia 15-18 anni. E’ questa, per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, la priorità per l’apertura dell’anno scolastico che “abbiamo deciso di riprendere in presenza”. “Nella fascia 12-19 anni sono 500mila i giovani – spiega in diretta Fb – e già hanno aderito 282 mila. Se calcoliamo la fascia per le medie superiori dobbiamo fare altre 100mila vaccinazioni, non è un numero fuori portata”. “Per le medie, invece, pensiamo di procedere con i tamponi salivari e le classi sentinella, un campione per controllare in alcuni istituti in ogni provincia quello che succede”.