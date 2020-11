Scuole, in Campania restano chiuse: il Tar respinge il ricorso dei genitori

La sospensione della didattica in presenza, decisa con ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, “si è dimostrata finora utile ed efficiente” per “garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno”. Lo scrivono i giudici della quinta sezione del Tar Campania nel decreto con il quale viene respinto il ricorso per la sospensione dell’ordinanza numero 89 firmata dal governatore campano con la quale viene sospesa la didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della regione fino al 14 novembre. Secondo il Tar Campania “le ordinanze, e in particolare l’ordinanza numero 89, successiva al Dpcm 4 novembre 2020, trovano fondamento nell’aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala regionale e sono, non irragionevolmente, motivate sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato ‘effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare’ e sul prevedibile ‘impatto sul Sistema sanitario regionale’, tenuto conto della peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, nonché della esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti, stante la verificata efficacia della detta misura a tali fini”. I giudici sottolineano inoltre che “la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori”.