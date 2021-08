Scuole internazionali al via, Marymount (Roma): ‘studenti dall’1 settembre con autocertificazione’

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – Conto alla rovescia per il suono della campanella delle scuole internazionali: entro questa settimana migliaia di studenti dall’asilo alla secondaria superiore torneranno sui banchi. In prima fila lo storico Marymount International School Rome, scuola cattolica americana della Capitale, fondata nel 1946 ed aderente ad un prestigioso network di 19 scuole nel mondo di cui fa parte anche l’omonimo Istituto paritario romano sulla via Nomentana.