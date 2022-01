Scuole, lezione di Toti a De Luca: Surreale tenerle chiuse

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si sofferma sul caso scuole alla vigilia della ripartenza dopo le festività natalizie. “Sarebbe surreale tener chiuse le scuole, dove ci sono regole molto ordinate, e poi lasciare i bambini andare in pizzeria con i genitori, giocare a calcetto o fare qualsiasi attività ludica senza però lasciar loro frequentare la scuola. Quando abbiamo chiuso le scuole, in passato, eravamo in lockdown. Domani invece il Paese riapre e le persone tornano al lavoro. Il Governo ha dichiarato di impugnare ogni ordinanza che preveda la chiusura delle scuole da domani, data decisa per la riapertura: noi non abbiamo mai pensato di agire con un’ordinanza, ben sapendo che nell’età scolare è un’età di ampia circolazione del virus ma nella consapevolezza che, in un Paese totalmente aperto, la chiusura delle scuole avrebbe costituito un disallineamento importante, anche sotto il profilo dei valori”. Una lezione in piena regola all’omologo campano, De Luca, sia sulla scuola che su altri aspetti organizzativi.

Tamponi, tutto più facile

“Domani la Liguria e il Paese ripartiranno dopo le festività ed entreranno in vigore sia le misure previste nell’ultimo provvedimento del governo sia l’ordinanza regionale che ho firmato due giorni fa e che spero possa semplificare la vita di molti cittadini, equiparando il tampone antigenico rapido e il tampone molecolare per l’accertamento della positività, per l’uscita sia dalla quarantena che dall’isolamento. Nelle prossime settimane ci saranno ancora delle difficoltà, dei momenti di confusione ma il sistema regionale c’è, sta lavorando su tutti i fronti senza particolari punti di emergenza”.