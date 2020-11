Scuole, Unità di Crisi rimanda decisione su apertura a sindaci e dirigenti scolastici

Da mercoledì 25 novembre in Campania tornano in classe in presenza gli alunni più piccoli e quelli delle classi 0-6 anni di età. Il ritorno in aula avverrà salvo “un piccolo slittamento di 24-48 ore”. A darne nota l’Anci sul suo sito dove si legge che il via libera è arrivato dall’Unità di Crisi dopo una lunga riunione. Gli esperti si sono convinti della possibilità di un ritorno alle attività didattiche in presenza dopo aver considerato i dati dello screening, avviato giorni fa su personale docente e non docente, alunni e familiari conviventi, insieme al migliorato contesto epidemiologico. Tuttavia i dirigenti scolastici, qualora lo riterranno opportuno, potranno scegliere di mantenere la modalità a distanza. Lo stesso vale per i sindaci che, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico locale, quindi del numero di casi positivi nel loro territorio, potranno adottare misure più restrittive e valutare un prolungamento della chiusura. Le attività di screening proseguiranno nei prossimi giorni per consentire il ritorno in presenza delle classi fino alla prima media, previste per il 30 novembre. Restano attualmente a distanza le lezioni per le scuole superiori di primo e secondo grado e per le altre classe elementari.