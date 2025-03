Scuole unite a Napoli per chiedere al Ministero un’istruzione più inclusiva e democratica

Oltre quaranta delegati provenienti da istituti di tutt’Italia parteciperanno all’incontro che si terrà a Napoli, presso la Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli, con l’impresa sociale Dalla Paete dei Bambini, il 29 e 30 marzo prossimi. L’obiettivo è avviare un percorso di formazione e confronto su temi cruciali quali la democrazia, la cooperazione e la didattica inclusiva, con l’intento di elaborare un programma di proposte da sottoporre al Ministero dell’Istruzione.

L’incontro rappresenta la prima tappa di un cammino che condurrà a Gea 2025, la terza edizione delle Giornate Educazione Ambiente, in programma a FOQUS dal 3 al 5 ottobre. Come da tradizione, l’evento sarà focalizzato sulle nuove epistemologie ecologiche e sulle sfide della didattica contemporanea. Questo percorso sarà scandito dall’attività di gruppi di lavoro, il cui avvio è previsto questo fine settimana, e vedrà la partecipazione di scuole provenienti da diverse regioni d’Italia. L’iniziativa sarà guidata dall’autorevole contributo scientifico del pedagogista francese Philippe Meirieu, che inaugurerà l’evento di ottobre con una lectio magistralis.

In un’epoca in cui il ripensamento del modello scolastico si fa sempre più necessario, la Fondazione Quartieri Spagnoli si pone come laboratorio aperto e spazio di condivisione per idee innovative e strumenti concreti. L’ambizione è promuovere un processo di advocacy che metta al centro il benessere degli studenti e la costruzione di una scuola più equa e inclusiva.

Il progetto mira a esplorare pratiche consolidate e a sviluppare nuove competenze, creando una rete di connessioni educative che attraversi l’intero Paese. L’obiettivo è trasformare le riflessioni in proposte concrete da presentare alle istituzioni, affinché l’educazione diventi una priorità autentica e condivisa.

Docenti e operatori del mondo della scuola si ritroveranno a Napoli con la comune convinzione che sia giunto il momento di agire: promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni pubbliche e affrontare le sfide educative contemporanee, affinché la scuola possa accogliere, valorizzare e sostenere ogni studente nel suo percorso di crescita.