“25 aprile è una festa della liberazione dal nazifascismo”

Milano, 25 apr. (askanews) – “Io temo che finché la parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa lo spettro del fascismo continuerà ad infestare la casa della democrazia italiana”. Lo ha detto lo scrittore Antonio Scurati parlando dal palco della manifestazione dell’Anpi per la il 25 Aprile in piazza Duomo a Milano.