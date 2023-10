Sda Salerno, intesa con i sindacati: ai corrieri 100 euro mensili in più in busta paga

Un accordo per i lavoratori “drivers” della filiale Sda di Salerno è stato siglato dalla società Salerno Trasporti e la Cisal rappresentata dal segretario Luigi Vicinanza. Un sistema premiante su obiettivi aziendali, per le prestazioni lavorative di quest’anno e del prossimo, per incrementare rendimento, qualità e redditività delle maestranze.

L’accordo, nel dettaglio, prevede un premio di risultato incentrato sulla base di indicatori di produttività e qualità. Verrà tenuto monitorato il tasso di assenteismo in virtù dei valori attuali, al fine di considerare modifiche e migliorie rispetto a quanto applicato. La novità principale è sicuramente l’aumento mensile di 100 euro in busta paga per tutti i lavoratori e le lavoratrici.

I valori per ogni lavoratore saranno erogati con cadenza mensile e, a scelta dei lavoratori stessi, il premio sarà commutato in welfare aziendale come prevede la legge. L’importo totale del premio avrà un valore potenziale di 1.200 euro.

Per raggiungere gli standard produttivi, che culminano nei mesi di novembre e dicembre, le parti hanno sottoscritto che verranno riconosciuti 50 centesimi ad ogni risorsa per ogni lettera di vettura consegnata oltre il target individuale mensile. Al termine del picco natalizio, dunque, la filiale salernitana di Sda riconoscerà un premio di 150 per ciascun driver che abbia raggiunto il risultato di prima classificata alle scorecard di filiale come “Top performer”. L’incentivo “Peak Period” sarà subordinato alla disponibilità del lavoro al sabato, proprio in virtù dell’incremento esponenziale dei volumi di lavoro previsti. Il pagamento avrà validità solo sulle consegne.

Soddisfatto il segretario Luigi Vicinanza per l’accordo raggiunto: “Ci sono ancora poche aziende che rispondono positivamente all’invito del sindacato a riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici degli aumenti economici ai collaboratori attraverso accordi aziendali pre fissandoli ad obiettivi e puntando alla crescita dell’economia territoriale. Questo accordo, con la Salerno Trasporti per i “drivers” della filiale salernitana della Sda, migliorerà le condizioni di lavoro delle maestranze”.