“Se avessi” è il nuovo brano di Cristina Scuccia

Milano, 21 giu. (askanews) – Da oggi, venerdì 21 giugno, è in radio e disponibile in digitale “Se avessi” (AAR Music & Mu’s Anatomy – Distribuzione Universal Music Italia), il nuovo brano di Cristina Scuccia (https://aar.lnk.to/seavessi).

Prodotto da Elvezio Fortunato e False, “Se avessi” è un brano autobiografico scritto da Duffy (Alessio Marullo), False (Iacopo Falsetti) e, per la prima volta, Cristina Scuccia.

Cristina Scuccia ha deciso di affidarsi ai versi di una canzone per condividere tutte le emozioni provate, le domande poste e gli sfoghi personali scritti nel diario in un periodo molto delicato della sua vita, ovvero prima di decidere di lasciare la vita religiosa. Un viaggio interiore che porta alla luce aspetti di se stessa che non aveva mai esplorato, attraverso l’abbandono delle proprie certezze e la scoperta di nuove realtà e paure.