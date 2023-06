Se i padroni del mondo perdono il senno

Ludovico Ariosto, intorno alla metà dello scorso millennio, narrò una storia fantastica ma non del tutto, in cui molti personaggi avevano perso il senno, Orlando, quello furioso, tra loro. Accadde che Astolfo, paladino esuberante del Re d’Inghilterra, si affannò tanto nella sua ricerca che alla fine lo rinvenne sulla luna. Era riposto in un’ampolla, che faceva cumulo con altri recipienti simili che ne contenevano altri di persone che di conseguenza erano in condizioni simili a quelle di Orlando. Volendo adagiarsi su tale ipotesi fantastica, al giorno d’oggi se un (molto) ipotetico personaggio contemporaneo volesse tentare di recuperare quello perso da molti capi di stato o convinti di essere tali, gli risulterebbe difficile stabilire da chi e da dove iniziare. Una delle forme più esasperate e quindi più pericolose di quel disagio, accomuna le menti di Biden, XI e Putin e stavolta l’ordine di citazione è casuale. Tanto perché, ad horas, quegli emuli di Capitan Fracassa stanno cercando con impegno di dimostrare al mondo chi di loro riesca a comportarsi peggio. Partendo appunto dal Presidente degli Usa che ha dipinto a parole il suo omologo cinese come il diavolo o poco meno, ieri mattina il responsabile del Consorzio Agrario del villaggio in pensione, in attesa che al Bar Centrale gli servissero il caffè, ha quasi gridato la sua completa disapprovazione di quanto aveva detto il Presidente a stelle e strisce circa il comportamento del suo omologo che faceva danni a josa in mezzo al Pacifico. Ha aggiunto la sua curiosità stizzita circa lo scopo della visita del Segretario di Stato Blinken a Pechino. Tra ii presenti al momento in quell’ esercizio, c’era anche il titolare del locale emporio. Lapidario quanto deluso, ha aggiunto con voce adatta alla circostanza:” soldi e tempo buttati”. Pertanto, in una confusione del genere, se dubbi fossero ancora rimasti sulla equipollenza di quelle caricature di loro stessi, casca a pennello l’ equazione usata nel villaggio per indicare una similitudine completa sia tra le perdone che tra le cose, si usa dire che uno pesa un quintale, l’altro cento chili. Come dar torto al bazarioti ? Ancora una volta, quanti vivono con disagio situazioni del genere, saranno stati tentati di ripetere: “fermate il mondo, vogliamo scendere”. ma se ne sono astenuti e non è necessario aggiungere il perché. Per non essere da meno, Zar Putin sta minacciando ormai da tempo una guerra nucleare, arrivando a prometterne l’inizio immediato se si dovessero verificare alcune condizioni. In campagna si racconta di un tale che, avvicinatosi a un asino, non si era accorto che fosse presente anche il proprietario. Aveva spronato l’ equino perché lo seguisse quando, fulminato dallo sguardo dell’ altro, fu costretto a scusarsi, dicendo che si era trattato di uno scherzo. Appena il legittimo proprietario si fu allontanato, il tale passò dall’ accampato scherzo al suo vero intento, andar via con l’asino. Il riferimento all’oligarca d’ oltrecortina è immediato e il solo augurio che l’umanità possa fare a se stessa è che l’ Astolfo di turno riesca a trovare e quindi a restituirgli il senno perduto. Non sarà impresa facile e tanto aumenta il rischio che si arrivi a un suicidio di massa. Pur essendo la prima parte in causa di quello che potrebbe trasformarsi in un vero finimondo, l’umanità al momento non può fare molto per indurre alla ragione quelli che in qualche modo ha consentito che occupassero quelle posizioni, non intuendo minimamente quali serpenti, seppure di razze diverse, custodissero in seno.Volendo soffermarsi sui fatti e anche sui misfatti della classe dirigente del Paese, è sufficiente porsi un quesito pressochè retorico sull’ atteggiamento che assumerebbero quegli uomini politici che rifecero l’ Italia che era uscita più che male in arnese dal conflitto mondiale.Ebbero, costoro, la saggezza di capire, maggioranza e opposizione, che se non avessero trovato un compromesso, l’Italia di lì a poco, si sarebbe trovata a essere considerata come una enclave africana in Europa. Allora il pericolo fu scansato, questa volta sarebbe più facile che la stessa potrebbe fare un ruzzolone della potenza devastatrice di una valanga.

Meno male che l’emisfero occidentale è in piena stagione estiva, ciononostante sono sempre da mettere in conto, seppure in maniera figurata, le mareggiate. Tenendo presente che sono altrettanto pericolose.