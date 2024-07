Se la Francia voleva stupire il mondo con effetti speciali, ebbene: c’è riuscita

Più di un commentatore d’Oltralpe, ieri mattina ha preso giusto il tempo per verificare i risultati del secondo scrutinio.Così, in quella che al tempo di Cesare era la Gallia, subito è stato reso noto ufficialmente e senza indugio il responso delle urne corredandolo da un “c’est bizarre’. Fatti i normali distinguo, anche chi, altrove, ha preso atto dell’ accaduto, non si sarà allontanato molto dal pensiero del minuscolo Asterix del fumetto omonimo nel declinare “sono pazzi questi galli”. Riferendosi con ciò ai discendenti di D’Anton, Robespierre e loro coevi più facilmente irascibili, Resta infatti particolarmente difficile interpretare il sovvertimento in soli otto giorni di un risultato elettorale che non trovava equivalenti nei trascorsi democratici di quel paese. Che la cultura di sinistra oltre le Alpi sia ben radicata, almeno per quelle persone che pensano con nostalgia alla Rivoluzione del 1789, è ben chiaro. Altrettanto lo è che gli exploit quasi contemporanei sono stati corredati da parentesi mai definitivamente chiuse, anzi sembrano ancora accompagnate da “segue”. Se ne è avuta dimostrazione qualche anno fa con le manifestazioni dei “Gilet Jaune”. Lascia perplessi che la combine che è venuta fuori dall’ultimo risultato delle urne colloca in secondo piano la performance di Macron e questa si lascia alle spalle quella della Le Pen. Il tutto come se si fosse trattata di una goliardata. Anche se non fosse stata tale, gli attivisti che avrebbero voluto che tale fosse, certo non si sarebbero distinti per buon gusto.I tempi che si stanno attraversando ormai già da un bel pò, non consentono certe boutades. Certamente il blocco a est del mondo sarà rimasto come minimo deluso dai risultati di quella tornata elettorale.

Altrettanto si sarà verificato in America Latina. Al momento ciò che fa venire fuori sentimenti destabilizzanti, peraltro in ordine sparso, è l’insieme dei contraccolpi economici che deriveranno a stretto giro da tale stato dei fatti. Ora in particolare questo aspetto va tenuto in grande considerazione. I tempi che si vanno sempre più avvicinando non permettono di dibattere nemmeno come semplice esercizio di dialettica i fenomeni che si stanno avvicinando pericolosamente all’ umanità. Tale espressione è volutamente invertita perchè la stessa mai e poi mai avrebbe voluto trovarsi volontariamente in mezzo a questa bagarre. L’ unica risposta che può dare l’umanità a tutto ciò, è che si è trovata in ballo, perciò deve continuare a ballare. Sempre se le riuscirà per le vie normali.