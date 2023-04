Se l’acqua scarseggia, la papera non galleggia

Un soldo risparmiato vale quanto uno guadagnato. Così si dice in tutto il Paese e è credibile che ciò sia dettato dell’onda lunga della connotazione agricola della sua popolazione. Fino all’ entrata in guerra, quindi nei primi anni ’40, l’Italia traeva la maggior parte del PIL dalle attività legate al lavoro dei campi. Sull’onda lunga di quell’attitudine, il primo censimento inteso come lo è ancora attualmente, quello del ’51, riportò il risultato che il Settore Primario con tutti i suoi annessi e connessi era ancora primo tra quelli che facevano mettere fieno in cascina, cioè portavano soldi nelle casse dello Stato. Non è una constatazione fatta per sola curiosità che nell’imposizione fiscale erano usati termini di qualificazione come agrario e dominicale, alfine di tassare sia la proprietà agricola che la sua produzione. Ancora oggi la vecchia proposizione sul risparmio è di uso frequente nelle masserie, quando gli anziani conviventi nelle famiglie, generalmente nonni e prozii, ammoniscono giovani e giovanissimi, attratti dal luccichio della società dei consumi, a fare uso diligente del denaro, sottolineando, nell’esegesi della parsimonia, che “vale più una lira di sparagno (risparmio) che una di guadagno”. Sarà probabilmente quella filosofia di vita che potrà dare un notevole contributo al problema idrico. Facendo particolare attenzione che esso non è solo italiano, bensì mondiale. Al di là di tutte le considerazioni scientifiche o vicine a essere tali, è utile fare un ragionamento che non richiede necessariamente l’ uso del computer. Esso concerne l’acqua e gli esperti del settore lo definiscono Problema Idrico. Nell’ una come nell’altra accezione, il fenomeno è quello: la penuria di acqua che, di anno in anno, aumenta sempre più dappertutto. Trova così un anello di unione logica il preambolo di queste righe. Più specificamente, se è vero come è vero che la siccità, negli ultimi tempi, non è più un fenomeno occasionale ma è da considerarsi un ciclo pluriennale della natura pressoché impossibile da condizionare, potrebbe rivelarsi efficace un intervento specifico della mano pubblica nel cercare di porre rimedio a tale disagio.

L’intervento appena accennato, nelle circostanze in cui versa specificamente l’Italia, potrebbe essere basato su alcuni particolari concetti: non sciupare, non usare impropriamente e, quando è possibile, riciclare le acque reflue. Da queste si ottengono già prodotti da rimettere in circolo, come fertilizzanti e concimi. A conti fatti, questa volta da esperti con l’uso di tecnologie avanzate, i tre comportamenti, a parità di risultato, richiederebbero costi inferiori a quelli per dissalare l’acqua degli oceani e, aspetto non secondario, non porterebbero alcuna ripercussione su quegli ecosistemi. Oggi è Pasquetta o Lunedì in albis che chiamar lo si voglia. Chi andrà in gita in località amene, al mare o ai monti, farà bene a trarre ispirazioni per adeguare il proprio comportamento. Gli basterà pensare che, se non facesse buon uso di quelle bellezze naturali, i suoi discendenti difficilmente potranno godere quegli stessi spettacoli cosi utili all’ umanità. Buona escursione, a chi la farà, con l’ augurio che si atterrà alle istruzioni per l’uso.