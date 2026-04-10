Se le Dmo si trasformano in una corsa al finanziamento

di Claudio Pisapia

Quanto accaduto relativamente alla presentazione delle candidature per il riconoscimento delle Dmo era ampiamente prevedibile, con i litigi tra i contendenti e la corsa al finanziamento senza uno straccio di attenzione al territorio e un numero esagerato di proposte.

Questo già si sapeva e non poteva essere corretto in corsa, anche se il nuovo assessore Maraio più volte aveva avvisato i contendenti cercando di orientare la massa, ma tant’è.

Una policy inesistente, la mancanza di un piano strategico regionale, il non rispetto di quello nazionale, la mancata modifica di una legge regionale del 2014, che reca ancora i poli e le reti senza le destinazioni e nemmeno gli ambiti territoriali turistici omogenei dove dovrebbero insistere le DMO, hanno alimentato il caos, per non parlare delle linee guida che, continuando nell’equivoco, fanno di strutture che sono poco più che agenzie di promozione turistica, che si dovrebbero occupare di gestire flussi e posti letto, un modello di governance strategico.

Ricordo a me stesso che sono strutture senza scopo di lucro, dovrebbero vivere con la tassa di soggiorno e di strategico hanno l’onere di gestire i dati e di manageriale l’organizzazione dei flussi.

Questa era l’originaria definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo.

Questo provvedimento spot di fine legislatura scorsa, senza nessuna visione strategica ma fatto tanto per rispettare l’impegno non si sa di chi, ha consentito ad enti incompetenti quali la Camera di Commercio di Salerno di spiattellare, per organizzazione territoriale delle destinazioni, un costosissimo piano inutile, dannoso e anche fatto in modo da tradire la mancata conoscenza del territorio che si spaccia per dogma ma non ha nessuna rilevanza giuridica in quanto la competenza resta regionale.

La valenza del concetto “bisogna cedere sovranità ai consulenti” introdotta da questi personaggi è funzionale alla distruzione dell’identità dei territori e delle comunità locali, che sono alla base dei sistemi turistici di destinazione e del modello Culturitalia.

Alimentare la frammentazione, usare termini inglesi può servire ad avere qualche incarico costoso, ma è il fallimento dell’accoglienza turistica, come fallimentari sono le DMO in Italia, perché non riescono a trasformare il prodotto in valore non essendone nemmeno il compito.

La competitività delle destinazioni contemporanee dipende dalla capacità di integrare governance e comunità, esattamente il contrario dell’applicazione distorsiva del DMO.

Il modello Culturitalia, interamente trasposto nell’art. 31 legge Made in Italy, si configura come framework innovativo, capace di generare destinazioni autentiche, sostenibili, orientate alla dimensione umana del turismo e delle aree interne, concetto sconosciuto ai fautori delle DMO calate dall’alto senza attenzione e rispetto per le comunità locali.