Se Maometto non va alla montagna…

Questo fine settimana resterà il testimone più attendibile di un tempo in cui il Presidente di uno stato devastato dalla guerra, l’ Ucraina, è venuto in visita, più che ufficiale, a Roma alle alte cariche dello stato, il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e ancora altre personalità. È bene sottolineare l’importanza dell’ evento, anche aggiungendo solo che, oltre alle misure difensive contro l’ invasione, il genocidio e la rasatura a terra di tutto quanto si ergesse ordinata da Putin, collaborato da chi ne esegue senza condizioni gli ordini, sicuramente Zelensky ha aggiunto altro alla posta in gioco. Si tratta della spinta per l’ accelerazione dell’ ingresso di quel paese nella Casa Comune, la EU. Con l’occasione, l’intenzione di prendere 2+1 piccioni con una fava o, come si dice nel villaggio quando con una sola azione si vogliono ottenere più risultati, ha fatto un solo viaggio con la prospettiva di concretare tre incontri. Quale il terzo? Quello con Francesco, va senza dire, essendo rimasto lo stesso più freddo di un iceberg agli inviti rivoltigli a recarsi a Kyiv non solo dallo stesso Zelensky, ma anche dal suo Primo Ministro in occasione della recente visita a Roma. La trasferta nella città eterna prevede quindi un’ altra breve puntata all’ interno della Città Stato, il Vaticano. Intanto dall’entourage di Francesco, nerovestito e non, in un primo momento erano giunte comunicazioni più che stringate sulla opportunità che Sua Santità avesse potuto incontrare Zelensky perché “la vicenda è molto delicata…” come per dire che sul trono di San Pietro e nei suoi dintorni c’è ancora chi crede che l’ Armata Rossa sia andata in Ucraina per una visita del tipo di quelle organizzate dal dopolavoro. Alla fine Zelensky incontrerà Francesco e è augurabile, nonché appropriato, pensare “che Dio li assista”. Sarà un tour de force, quello del presidente ucraino, perché appena esauriti gli impegni romani, volerà a Berlino per incontrare il Cancelliere Schroeder. Gli analisti politici, seppure colti di sorpresa dall’annuncio ufficiale di quella toccata e fuga per motivi di sicurezza, sono abbastanza concordi nell’ipotizzare che si stia avvicinando un cambio di marcia del Cremlino, pur senza spingersi nei particolari. Certo è che il danno indiretto che il conflitto, continuando a crescere, sta provocando, é l’inflazione che, nonostante la BCE stia intervenendo con mano pesante sul costo dell’euro, ha registrato una riduzione più che limitata e al momento tendono a annullarsi. Trova percìò sempre nuove conferme la constatazione che quel fenomeno abbia ripreso a crescere anche con i costi energetici drasticamente ridotti e quelli dell’euro aumentati.Questo riscontro fa si che sia abbinabile a esso l’episodio raccontato spesso nei campi, cioè che l’asino a cui il suo conduttore ordinava di mettersi in cammino, rispondeva sdraiandosi. Facendo un volo pindarico, rimanendo ben ancorati a terra, si fa presto a prendere atto che sta per iniziare il conto alla rovescia per l’ inizio della raccolta del grano. Sarà il grado di normalità che riuscirà a mantenere quella importante operazione agricola che darà segnali attendibili delle direzioni che prenderanno buona parte delle guerre in corso. Sempreché, dopo l’intervento di Francesco, non accada il miracolo: le vie del Signore, si sa, sono infinite.