“Se nel buio avrai paura”: dal 20 novembre 2025 al cinema il nuovo film di Francesco Greco

Arriverà nelle sale italiane il 24 novembre 2025 “Se nel buio avrai paura”, il nuovo film diretto da Francesco Greco, un’opera intensa che affronta con coraggio temi urgenti e delicati come violenza domestica, femminicidio, alcolismo e gioco d’azzardo. Realizzato con sensibilità e con un forte intento sociale, il film mira a coinvolgere in particolare i giovani, invitandoli a una riflessione profonda su realtà spesso sommerse dal silenzio.

Prima dell’uscita nazionale, il film sarà presentato in anteprima assoluta il 20 novembre a Roma, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, una cornice istituzionale di grande prestigio che sottolinea il valore sociale e culturale del progetto.

Prodotto da LP Produzioni Lina Luciana Esposito Amendola, Gianfranco De Rosa e Daniela Porcelli, in collaborazione con Paparusso Communication, il film si distingue per una narrazione emotiva, intensa e capace di illuminare il percorso dal buio alla rinascita.

Prima ufficiale a Napoli il 24 novembre

La prima del film si terrà a Napoli il 24 novembre presso il Cinema Acacia.

All’evento saranno presenti gli attori, il regista Francesco Greco e i produttori, che incontreranno il pubblico per presentare l’opera e condividere il percorso creativo e umano che ha accompagnato la sua realizzazione.

Al centro della storia ci sono Martina Bernabei e Nives Picariello, affiancate da un cast di grande rilievo che include la partecipazione straordinaria di Stefano Fresi, interprete tra i più apprezzati del cinema italiano. La sua presenza conferisce al film un’ulteriore profondità interpretativa.

Le versioni infantili delle protagoniste sono affidate a Maria Ludovica D’Amato e Giulia Guazzo, mentre completano il cast Diego Verdegiglio, Gigi Miseferi, Iris Conforti, Michele Bortolaso, Jano Di Gennaro, Beatrice Picariello, Carmen Morello, Angelo Pelagalli, Luca Del Prete, Valerio Sestito, Matilda De Zan, Massimo Oliva, David Starr, Lisa Barrett Brown, Vittoria Cucurachi, Diego Giovinale e Giulia Paparusso, al suo debutto cinematografico.

La colonna sonora originale, che porta lo stesso titolo del film, è interpretata da Aurora Greco in arte Xauri, con musiche del compositore Lorenzo Biricocoli, capaci di accentuare l’intensità emotiva del racconto.

Il regista si è avvalso di una troupe giovane e competente: Denis Paul alla fotografia, Ginevra Coppola aiuto regia, Mariapia Ciola segretaria di edizione, Andrea Di Martino al suono in presa diretta, Felicia Crisan ai costumi e Daniela Argiolas al makeup.

Con “Se nel buio avrai paura”, Francesco Greco firma un’opera di forte impegno civile, capace di raccontare senza filtri la complessità delle paure umane ma anche il percorso verso la speranza e il riscatto.

Un film che invita a non distogliere lo sguardo, a rompere il silenzio e ad attraversare il buio per ritrovare la luce.