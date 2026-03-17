Se nel buio fitto spunta un raggio di luce, non sempre se ne apprezza in pieno l’importanza

Ritornando a volo sull’ argomento guerre, ora dopo ora si ha conferma che sono in atto almeno due tipologie di scontri a fuoco. La prima, in odore di pretestuosità, è quella che comprende tutti i conflitti che prevedono l’uso di armi di ogni genere. Comprende inoltre il ricorso all’ingaggio di attentatori – di solito poco più che delinquenti comuni – che per denaro sono disposti a compiere ogni tipo di crimine, al soldo di qualunque bandiera, purchè vengano pagati e bene per il tipo di “collaborazione” che si accingono a prestare.

In parallelo con quanto riportato, quasi sempre viaggiano le guerre commerciali e finanziarie di ogni tipo. Beninteso sotto la collaudata regia di Sua Altezza “surreale” la Speculazione. Finisce cosi la ricerca di quale tra i due mega aggregati interpreti meglio il ruolo di primo attore nel teatro della follia autodistruttiva del Mondo. Il prologo di questa tragedia, che già non ha bisogno di altri aggettivi, è Mr. Petrolio, l’oro nero o greggio o semplicemente oil. Per averne in quantità sufficiente alle loro necessità, i paesi che non ne hanno di produzione propria, sono costretti a inventarsi ogni strategia pur di venirne in possesso.

Poche ore fa è stata diffusa ufficialmente la notizia, purtroppo oscurata dal contenuto dei bollettini di guerra che si accalcano sempre più numerosi ora dopo ora, che l’ italianissima ENI, nel corso di una battuta di ricerca di oro nero nelle acque di un tratto di mare prospiciente la Libia, ha localizzato un giacimento di greggio di grandi dimensioni, tra l’altro poco distante da un altro tesoro del genere, già da tempo utilizzato. Senza voler fare a tutti i costi “sogni di gloria e castelli in aria”, la dipendenza energetica della UE dalle forniture provenienti da Oriente, grazie a quanto appena illustrato, potrebbe ridursi al minimo. Anche per chi non è campanilista in toto, la Penisola sembra essere destinata a fare da testa di ponte, come previsto dal Piano Mattei, per il rifornimento dell’intera UE e paesi limitrofi, uno per tutti l’ Inghilterra. Senza spiccare voli pindarici, non dovrebbe andare fuori dal seminato l’ ipotesi che il Paese possa ambire a essere Direttore dell’Orchestra (dei paesi destinatari) che saranno i beneficiati di questo “regalo” carico di note mediterranee, soprattutto italiane. È ancora presto perchè buona parte dell’ Occidente di quà dell’ Oceano Atlantico dia inizio alle danze, di quelle che prevedono salti di gioia. Non si fa oltraggio a nessuno, però, se tutti i potenziali beneficiari di un regalo del genere si decideranno a operare insieme con tutte le risorse di cui dispongono. Prima di tutte sarà la disponibiltà a lavorare di…concerto. Solo cosi una esibizione da banda musicale da piazza, potrà confrontarsi con una pièce sinfonica da teatro. E non è detto che non reggerà dignitosamente il confronto. Salvo imprevisti.