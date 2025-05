Se questa è politica…

Che l’attuale stato di disfacimento in cui versa ora il mondo sia tra i più gravi che si ricordino, almeno per quanto si è già verificato nell’era moderna, è palese. Tale constatazione non è messa in discussione, se non da una piccola frangia di bastian contrari per partito preso, che arrivano a negare l’evidenza. Insieme a essa è conclamato il vero spartiacque che si colloca tra quanti discettano usando come criterio di scelta soluzioni obsolete già da tempo e chi invece ritiene che sia la diplomazia quella che può fare da vero catalizzatore con la pace. Tenendo presente che molti dei problemi sono da risolvere a tambur battente, guerre comprese, essendo già da anni presenti e malcelati. Dando per scontato che potrebbe essere dannoso impostare un’azione di ridimensionamento delle diverse negatività, è invece indispensabile iniziare senza indugio a individuare tra le soluzioni innovative quella che meglio si confà alle esigenze attuali. Per poter adottare qualcosa che risulti efficace, occorre riferirsi ai prodromi di quanto si è scatenato negli ultimi tempi. Ognuno di essi è diverso e può risultare adatto per una specifica situazione conflittuale. Salvo l’ essere tutti quegli stessi accomunati da un fattore di primaria importanza: il lucro che possono generare al paese dove è presente ciascuna di esse. In campagna si usa dire ancora oggi che è normale che chi fa qualcosa, aspetti un premio: anche il gatto, si aggiunge, fa le fusa solo dopo che gli sia stata data qualcosa di buono. Per potere imbastire una breve analisi degli antefatti, è necessario fare un salto all’indietro nel tempo, a grandi linee, alla prima metà del secolo scorso. In quel mezzo secolo l’avventura coloniale attirò l’attenzione dei Governanti dei paesi europei e non solo. Quindi é opportuno restringere il campo di osservazione a uno solo degli spezzoni incendiari delle ostilità dell’epoca: gli idrocarburi in genere, seguiti dalle materie prime, i cosiddetti “generi coloniali”, presenti in quelle località remote

Quando quella campagna cominciò a avvicinarsi alla fine, furono molti i problemi energetici che rimasero irrisolti. Tanto da creare liaisons dangereuses, che un paese come l’Italia, ma in misura ridotta vale anche per altre realtà, si è trovata a dover gestire da sola. Proprio quando sembrava che il Paese, come gli altri appartenenti alla UE, avesse raggiunto uno stato di equilibrio accettabile, la Russia iniziò a rivolgere le sue azioni di ritorsione contro l’intera UE. Le pretese che Zar Putin ha accampato, allora come ora, sarebbero state risibili, se lo stesso non avesse avuto tra le mani quanto giace nel sottosuolo del suo paese, gli enormi giacimenti di petrolio e gas. Con le forniture degli stessi, ha tenuto e in buona parte ancora tiene in scacco l’Europa. È proprio in quest’ ultima che sono tenuti ben riposti i veri pungoli pronti all’uso, disattendendo molte, anzi troppe, delle rassicurazioni date al resto del mondo, più semplicemente di mirare alla pace. Ciò che acuisce ancor più l’attrito è che, di seguito a tale modo di agire, sta continuando a rallentare l’impegno iniziale di ogni forma di negoziato. È credibile inoltre che le divergenze possano andare oltre e allora…meglio non pensarci. Domani inizia il Conclave, ulteriore motivo di interesse mediatico anche per la Penisola. Non é da sottovalutare anche in tali condizioni, l’elezione del Papa. Chissà che il successore di Francesco non porti con sé, tra le altre cose, anche qualche nuovo input perché le armi possano tacere e con esse le ormai più che note storture conseguenti.