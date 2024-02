Se questo è un Governo con tante nebbie intorno

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 febbraio all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Vissuta una condizione del tutto particolare, Primo Levi chiese -a chi ne venne a conoscenza sulla base del suo lucido racconto testimonianza- di rispondere se poteva accettarsi quanto accadutogli: e ”se questo è un uomo”….Su piani storico-politici ovviamente tanto diversi, potremmo chiederci, per quanto sta accadendo nel nostro Paese: ”se questo è un Governo” essendo tante le situazioni e le vicende che attentano alla sua credibilità, riducendone inevitabilmente anche l’operatività.

MELONI IN GIAPPONE. Visita ufficiale a Tokyo. Obiettivo: rafforzare il ponte tra Oriente e Occidente, specie ora che l’Italia ha lasciato la via della seta e punta su quella che va dall’Indo-Pacifico al Mediterraneo. La presenza nipponica nell’economia italiana, oltre 400 imprese, è significativa e Giorgia ottiene “una spinta” a favore del Sud, con l’avvio di strutture produttive in Puglia e Sicilia e il rafforzamento di quelle operanti a Napoli e Cosenza. A metà giugno il G7 che la Meloni presiede, in Valle d’Itria fra Bari e Taranto confermerà i risultati conseguiti.

SGARBI A TOKYO. Lontano fisicamente, l’ineffabile storico dell’arte “irrompe” nella missione giapponese della Premier attraverso video chiamate, internet, note diplomatiche urgenti. Tra i vari incontri ai massimi livelli governativi ospitanti, lei deve occuparsi a tanta distanza, anche (fatto davvero incredibile!) di tutto il chiasso e le polemiche che Sgarbi sta suscitando a Roma: sua la reazione scomposta alla nota dell’Autorità garante della concorrenza che gli addebita attività incompatibili con la carica ministeriale (21 eventi dubbi e 24 a pagamento). Furioso l’attacco al ministro Sangiuliano (“moralmente ha fornito le lettere anonime”). Poi una critica violenta all’apparato ministeriale (“lascio un ufficio senza nessuno, tra quelli che sono qua, che abbia coscienza di quello di cui si deve occupare, a partire dal Ministro”). Preannuncia ricorso al Tar mentre domani dovrebbe esserci la mozione di sfiducia alla Camera. E le dimissioni? Situazione di esilarante comicità. Mai formalizzate, ma “sempre dimissionario però non troppo o almeno non del tutto”. Quanto discredito arriva al Governo da tutto questo?

DI MALE IN PEGGIO. Tra Governo e partito, non pochi gli esponenti da cui la Premier deve riguardarsi. Non le giova nemmeno il presidente del Senato La Russa quando afferma che la Meloni “non è la classica donna che ha avuto bisogno di un uomo per emergere”. E il vicepremier Salvini? A Strasburgo si vota a stragrande maggioranza la condanna di Putin che interferisce nelle elezioni europee del prossimo giugno. I Fratelli d’Italia e Tajani sono d’accordo, i leghisti no. La ministra Santanchè ancora impegolata in vicende giudiziarie poco onorevoli per le gestioni “disinvolte” delle sue società. Il ministro Lollobrigida famoso per aver scoperto che “i poveri mangiano meglio dei ricchi”. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro rinviato a giudizio per aver rivelato segreti d’ufficio sul caso Còspito. La sottosegretaria Augusta Montaruli (Ricerca e Università) costretta alle dimissioni per uso illecito di fondi pubblici (un anno e mezzo di condanna). Situazioni nebbiose anche fra esponenti del Centrodestra che gravitano sul Governo e nella maggioranza. Maurizio Gasparri deve dar conto dei rapporti che intrecciano carica di senatore e società specializzata nella difesa dagli attacchi digitali. Il deputato Emanuele Pozzolo va a una festa armato e poi cerca di far credere che la pistola ha sparato da sola. Ancora 2 vicende di deputate. Immacolata Zurzolo, torinese, non contenta dello stipendio di parlamentare, si “mantiene” anche l’indennità di assessore a Giaveno: diplomata ragioniera, avrà pensato che con 2 voci stipendiali si “ragiona” meglio. Sguardo in Trentino: rissa furiosa tra i Fratelli d’Italia per il nuovo presidente provinciale; Alessia Ambrosi via dal partito per un linguaggio rozz0 e “politicamente troppo scorretto”.

UN PO DI VERITA’ SUL PONTE. Giovedì si riunirà la Società costruttrice. Atteso il progetto definitivo, tanto discusso, che collegherà Calabria e Sicilia, ma anche per i lavori infrastrutturali di contorno che non sono poca cosa. A fine marzo avvio della fase esecutiva. Euforica la Lega salviniana: “Stavolta il Ponte si farà davvero, ci sono tutte le condizioni”.