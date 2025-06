Se si deve prestare del pane, è meglio farlo con chi ha almeno la farina

A gradita conferma dei recenti report fatti da più di una agenzia di rating nei confronti dell’ Italia, positivi seppure accompagnati dalle raccomandazioni di usare varie cautele, ieri è arrivata dai mercati finanziari una risposta al collocamento di una consistente quantità di BTP da parte del Tesoro, da valere come dimostrazione di buon gradimento. Essa è stata tanto evidente da essere considerata in linea con i rating de quo per fatti concludenti. È andata così. Il Tesoro ha messo in vendita titoli del Debito Pubblico. Più precisamente, ieri si è tenuta un asta di quei titoli pluriennali, contraddistinti da caratteristiche positive, pur rimanendo entro quei limiti che, se superati, li farebbero sembrare al più biglietti di una lotteria. In sintesi, contro un’offerta di quei BTP così appetiti, c’è stata una domanda degli investitori circa 15 volte superiore a essa. Il titolo di questa nota è una summa di pensieri che, nel tempo, gli agricoltori hanno distillato e affidato a un manuale immaginario di comportamento. Se chi ha in casa del pane e deve prestarne una parte, deve fare di tutto per sapere che, chi lo riceve, abbia in casa almeno della farina. In un secondo momento, Impastando la stessa con l’acqua e il lievito che sarà riuscito a procurarsi, provvederà a panificare quell’ impasto. Parte del prodotto che ricaverà, gli servirà per onorare il suo debito, restituendolo a fronte di quanto avuto in prestito. Alla luce di quanto innanzi esposto, sarà difficile accettare senza il beneficio del dubbio alcune critiche mosse da varie fonti all’andamento dell’economia del Paese. Altrettanto è vero che non sarebbe prudente abbassare la guardia da parte di quanti, dall’alto dei loro scranni, gestiscono la situazione. Lo fanno governando le fiere che, tenute sotto rigido controllo, fanno si che il Circo Italia possa continuare a dar spettacolo. Im mancanza, presto quelle bestie sopraffarrebbero i circensi. Per uscire fuori della metafora e rimanere con i piedi per terra, è altresì necessario dare uno sguardo ai condizionamenti provenienti dall’ esterno, per evitare di ripetere l’errore di quel tale che, dopo aver mangiato in una taverna, voleva fare il conto lui solo, senza l’intervento del ristoratore. Gli avvenimenti esterni di ogni genere che pesano particolarmente

sull’andamento dell’economia del Paese possono senza alcun dubbio demolire parte degli effetti ottenuti dalla combinazione fattiva delle occasioni che si presentano da sotto le Alpi alla punta dello Stivale. Anche se si ammette con molta ritrosia, la navigazione del mercantile tricolore continua a procedere a vista. Tenendo presente anche che almeno si sta muovendo. Fin quando ciò continuerà a verificarsi, quell’ imbarcazioe eviterà di fermarsi su una secca, nel qual caso sarebbe più di una ipotesi negativa non sapere come comportarsi perché la nave riesca a riprendere il largo.