Se si sostituisce la futurologia con la sfera di cristallo, allora in Parlamento possono dire la loro maghi e simili

Come accade di frequente, una notizia importante di questi giorni, ha trovato posto sulla carta stampata in un trafiletto e è stata comunicata da emittenti specializzate giusto per un flash. Mercoledì David Malpass, presidente della Banca Mondiale, ha annunciato le proprie dimissioni. La motivazione addotta è stata che intende impegnarsi in altre esperienze lavorative.

Nello scorso settembre era stato oggetto di critiche diffuse per aver escluso l’incidenza dell’uso di combustibili fossili sul cambiamento del clima. È opportuno partire da questo episodio per agganciarsi a una questione che in Europa sta dando filo da torcere sia a livello centrale, cioè al Parlamento Europeo, che a ciascuno dei governi nazionali. Anche per essa la pietra dello scandalo è da individuarsi nell’ utilizzo dei carburanti convenzionali. Più precisamente, a Bruxelles si vuole che dal 2O35, in lettere duemilatrentacinque, nella EU cessi la produzione di motori alimentati convenzionalmente. A molti degli interessati sarà sembrata un annuncio dell’ evento come qualcosa che “avverrà ieri”. È pur vero che il tempo scorre e talvolta corre, ma i 12 anni che intercorrono da questo appena iniziato a quello ad quem per il nuovo corso della motorizzazione sono tanti e comunque troppi per montare intorno all’ enunciato impalcature di sicurezza immaginarie di ogni genere.Tanto valga sia per chi ha gettato il sasso nello stagno, sia per chi si sta agitando fuori da ogni comportamento razionale così reagendo alle onde da esso provocate. Per non rimanere a livello di una conversazione da dopo cena, sarà bene tentare di dare una definizione oggettiva, quindi attendibile, a quell’ intervallo temporale, attingendo alla fenomenologia economica e a quella finanziaria invece che a quella da baraccone. Più precisamente, i manuali di economia convergono con il definire medio il termine che conclude un percorso nel tempo inferiore al decennio. Prova ulteriore della correttezza dell’ assunto potrebbe essere che, da qualche anno, le scadenze che si annotano su una agenda ricadenti nei 12 mesi, sono le tappe di un cronoprogramma, neologismo che si pone come svecchiamento del termine diario. Tale parola rinvia piacevolmente al ciclismo e alle cronoscalate che ne costituiscono una delle specialità. Analoga classificazione, se non ancora più precisa, è possibile farla prendendo in considerazione la finanza. Le operazioni che vengono compiute in quel comparto sono definite a breve, a medio e a lungo termine. Esse mutuano la durata dalle definizioni attribuite dalle scienze economiche. Arrivano a comprendere anche operazioni di durata minima, come il denaro “caldo” o “pronto contro termine” e anche di durata superiore ai venti anni, genere usato per finanziare particolari opere pubbliche. Per ultimo la classificazione adoperata dallla amministrazione dello Stato, secondo alcuni analisti attinta direttamente dalla Bibbia. Quindi contempla occasionalmente il tempo breve, usa di massima il termine medio e indulge senza particolari motivazioni a quello lungo. Intanto, agendo in tal modo e condizionandosi a vicenda, i comparti sociali, primo quello pubblico, perdono di vista i problemi concreti che valgono come veri canoni per il passaggio alla Green Economy. Esso è definito più chiaramente come l’introduzione massiccia dell’uso di energia ottenuta da fonti rinnovabili. Il focus dell’attenzione di chiunque si approcci al problema è quali saranno i combustibili per autotrazione che realmente alimenteranno i motori alternativi a quelli attuali. Sono soggetti di attenta considerazione più degli altri l’idrogeno e l’elettricità. Ne sono allo studio variazioni sul tema di entrambi. Per decidere la scelta, occorrerà sperimentare in concreto, oltre che in laboratorio, le diverse soluzioni, onde individuare tra di essa quale possa essere la più vantaggiosa in assoluto. Per un’operazione del genere, oltre a necessitare di fondi congrui, la comunità scientifica necessita anche di capitale umano. Quando si intravede, come nel caso di specie, che possa andare perso un consistente numero di posti di lavoro, non si tiene nella dovuta considerazione quanto gli economisti dell’epoca immediatamente successiva alla prima rivoluzione industriale e i loro successori hanno elevato a principio. La disoccupazione che si crea di conseguenza a un cambiamento radicale di un comparto produttivo è del tipo frizionale, quindi arginabile di massima con la conversione delle maestranze alla gestione dei nuovi processi produttivi. l passaggi da fare per mandare in cantina i combustibili definiti sporchi o inquinanti sono ancora molti e richiedono, sia concessa la ripetizione, tempo, denaro e altro.

Annibale non è davanti alle porte e, seppure lo fosse, dovrebbe comunque aspettare che le idee di chi è dentro le mura si chiariscano. Al momento non si intravede la possibilitá di prendere scorciatoie, nè tantomeno di saltare qualche tappa. Così facendo, si potrebbe verificare che alla fine il rimedio dia risultati peggiori di quelli del male che si intendeva debellare.