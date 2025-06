Se telefonando. Non nel senso del titolo della nota canzone

Non c’è ormai più in nessuno dei salotti televisivi in cui si affronta un argomento di interesse più o meno notevole in cui non arrivi il momento tanto atteso, sia da una parte che dall’altra dello schermo: la telefonata con tanto di collegamento video. Essa, definita altrimenti “collegamento videofonico”, quasi sempre prevede, oltre la parte audio, anche quella video. Il collegamento appena descritto appare il più delle volte l’elemento clou della trasmissione e, nel corso della stessa,è annunciato con buona frequenza. Esposto così il fatto, sembrerebbe quanto meno doveroso plaudire a tale modo di comunicare, poichè l’intento di far seguire la trasmissione dovunque arrivi il segnale, con essa quella figura di demiurgo o apprendista tale, C’è di che rallegrarsi, essendo fuori dubbio che, in tal modo, si possano evitare costose quanto disagevoli trasferte ai protagonisti. Come molto spesso accade, c’è per chi segue quei tipi di confronto, di andare con l’intenzione di chiedere grazia e di ricevere invece giustizia. Per tale ragione ritorna di attualità e è condiviso da chi lo tiene ancora nel dovuto conto, l’adagio contadino che suona: “chi vuole (veramente) và di persona dove si dibatte l’argomento che gli stà a cuore”. E continua: “Chi invece lo deve fare per dovere di ufficio, si limita a inviare un suo rappresentante”. In tal modo fa salvi sia le capre che i cavoli. Succede anche che non possano – o non vogliano…- spostarsi nessuno dei protagonisti e quindi stabiliscano di incontrarsi virtualmente in campo neutro, cioè nell’etere.

Fin qui chi assiste da fuori campo non ha molto da temere, se non la probabilità elevata di essere preso in giro dai vari manipolatori della notizia. Il confronto a distanza tra Governanti si pone qualche gradino più in alto e porge il fianco a diversi e ben più pericolosi punti di minor resistenza. Attraverso di essi chi non dovesse contarla giusta, potrebbe intromettersi tra i reali interlocutori. È quanto sta accadendo proprio in quest’ ultimo periodo, intorno al grande tavolo immaginario dove vengono affrontate e qualche volta – in realtà poche – risolte le paturnie che stanno affliggendo ormai da un bel pò di tempo tutti o quasi gli abitanti della terra. Volendo affrontare, seppure solo per amor dell’arte, i casi più recenti, per avere altre conferme delle vicende descritte, basta non perdere la consequenzialità dei comportamenti di quanti reggono, o vorrebbero reggere, le sorti del pianeta per trarre conclusioni tutt’altro che confortanti. Senza far nomi, nel caso contrario si aggiungerebbe poco, ognuno di quanti è seduto virtualmente al tavolo dove vengono, meglio potrebbero essere, assunte decisioni epocali per l’umanità, si preoccupa quasi solamente di mettersi in evidenza e guadagnare consenso personale, a prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Ogni volta che sembra si sia a un passo da qualcosa di concreto, seguono rettifiche che comportano la malaugurata conseguenza di dover ricominciare tutto daccapo. La situazione globale si è complessivamente aggravata e continua la sua corsa dissennata verso il baratro. Uno dei comportamenti che più tendono a consolidare con forza tale escalation di confusione, è il continuo alternarsi degli attori di questa farsa bieca e poco coerente. Stà finendo la prima settimana di giugno 2025 e intanto sembra di vivere nella corrispondente dello scorso anno. Nessuna meraviglia quindi se, con ogni probabilità, l’Umanità si sentirà chiamata a affrontare ulteriori sacrifici e probabilmente non saranno gli ultimi.