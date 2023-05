La riapertura del Terminale 2 di Malpensa “rappresenta il ritorno alla normalità, probabilmente sarà il primo mese in cui il traffico torna in positivo dal 2019. Complessivamente, nel 2023 dovremmo tornare ai livelli pre-Covid”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Terminal 2 di Malpensa.

