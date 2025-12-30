“Sea Trace”, prima piattaforma blockchain per tracciare rifiuti marini

Parte da Termoli, in provincia di Campobasso, la sperimentazione di Sea Trace, la prima piattaforma digitale basata su tecnologia blockchain per la tracciabilità dei rifiuti marini accidentalmente pescati. Il Comune adriatico è il primo in Italia ad adottare ufficial­mente il sistema, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Innovation SEA, The Nest Company e RES – Recupero Etico Sostenibile la cui attività chiude il ciclo di economia circolare con l’impiego della plastica per recupero. Questa mattina è stato sottoscritto il protocollo fra i partner del progetto.

Sea Trace consente ai pescatori di censire tramite app i rifiuti recuperati in mare, creando per ogni lotto un “passaporto digitale” che ne traccia l’intero ciclo di vita, dalla raccolta al trattamento finale. Tutte le operazioni vengono registrate in modo immutabile su blockchain, garantendo trasparenza, sicurezza dei dati e prevenzione di utilizzi impropri dei contributi pubblici previsti dalla Legge Salvamare.Secondo i promotori, la piattaforma rappresenta uno strumento operativo per dare piena attuazione alla normativa sui rifiuti accidentalmente pescati, attribuendo ai porti un ruolo centrale nella gestione dei conferimenti e valorizzando il contributo delle marinerie alla tutela degli ecosistemi. La sperimentazione, avviata a Termoli, punta a estendersi progressivamente lungo l’Adriatico meridionale e, grazie agli accordi con le organizzazioni della pesca, a livello nazionale.