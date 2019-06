Sea Watch, colloquio Conte-Rutte

Osaka, 28 giu. – (AdnKronos) – Lungo colloquio al G20 di Osaka fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier olandese Mark Rutte sul caso della nave .

Al termine di una incontro preliminare al summit fra i membri europei presenti a Osaka, Conte e Rutte si sono isolati per discutere della questione della nave battente bandiera olandese ferma da settimane al largo di Lampedusa. Conte, al suo arrivo a Osaka, aveva espresso la “forte irritazione” italiana e annunciato l’avvio di contatti diplomatici con l’Olanda.

Intanto c’è stata un’evacuazione medica d’urgenza, nella tarda serata di giovedì, per un migrante a bordo della nave. Con l’uomo è sceso su una motovedetta della Guardia Costiera anche un minore che lo accompagnava. Restano così in 40 i migranti sull’imbarcazione che ha trascorso la seconda notte a circa due miglia da Lampedusa. Alla nave “è tuttora negato l’ingresso in porto e lo sbarco delle 40 persone ancora a bordo” sottolinea la Sea Watch. “Un giorno di visite, interviste e aspettative e niente”.