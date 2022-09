Sean Penn e Ben Stiller indesiderati in Russia. Mosca li ha inseriti in una blacklist di 25 cittadini Usa

La Russia ha inserito 25 cittadini statunitensi in una “blacklist” in risposta alle sanzioni personali di Washington, e tra i nomi spiccano in particolare quelli degli attori statunitensi Sean Penn e Ben Stiller. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, come riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. “In risposta alle sanzioni personali in continua espansione dell’amministrazione Joe Biden contro i cittadini russi, è stato introdotto un divieto d’ingresso in Russia contro un altro gruppo di persone tra membri del Congresso degli Stati Uniti, funzionari di alto rango, rappresentanti del mondo degli affari e comunità di esperti, così come figure culturali (25 persone), su base permanente”, ha affermato il ministero in una nota. Gli attori Sean Penn e Ben Stiller si sono entrambi recati in Ucraina e hanno incontrato Volodymyr Zelensky quest’anno.