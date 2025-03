Seapower, 3 nuovi impianti fotovoltaici in Campania

Continua, senza sosta, l’attività di Seapower, centro di ricerca consorziato con l’Università di Napoli “Federico II”, che da oltre trent’anni è impegnato nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per le energie rinnovabili. L’ultimo traguardo, in ordine temporale, è stato raggiunto con la connessione alla rete elettrica nazionale di tre nuovi impianti fotovoltaici in Campania, di medie dimensioni su terreni agricoli, a Buonabitacolo (Salerno), che garantiranno 2,41 MWp di energia pulita.

Seapower è partner strategico per tutta l’attività ingegneristica, di Cogefeed spa, un operatore diversificato per servizi di efficientamento energetico e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di recente quotato in Borsa.

Il centro di ricerca partenopeo si occupa, dunque, di tutte le fasi tecniche, dalla progettazione di base ed autorizzazione degli impianti, alla progettazione esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e la supervisione per le attività realizzative, fino a tutta la gestione dei cantieri con incarico di EPC management. Il tutto sia per i campi fotovoltaici, che per le opere di connessione che il proponente aveva scelto di realizzare in proprio.

I primi due impianti di potenza complessiva 1,25 MWp, sono stati realizzati con moduli in silicio monocristallino, montati su strutture fisse per ottimizzare la produzione in base alla morfologia del terreno.

Il terzo, di potenza 1,16 MWp, situato su terreni pianeggianti, è stato realizzato sempre con moduli in silicio monocristallino, ma montati su strutture tracker a rotazione monoassiale.

A quest’ultimo, saranno presto affiancati altri due impianti di 1,96 MWp, per i quali è previsto il collegamento alla rete entro il primo semestre 2025. La potenza totale sarà di 4,37 MWp, per una producibilità attesa di 6.900 MWh/anno e 3663.9 ton/anno di emissioni potenzialmente evitabili di CO2.

“È stata per noi una grandissima soddisfazione vedere questi primi tre impianti completati e collaudati con il gestore di rete, perché abbiamo seguito tutte le fasi dell’intero progetto e ringrazio personalmente Cogefeed per la fiducia che ha riposto nelle nostre competenze e nella nostra professionalità”, afferma il vicepresidente Seapower Francesco Lioniello. “Siamo già operativi sugli ultimi due impianti, che contiamo di consegnare nei prossimi mesi. Di fatto abbiamo completato il nostro naturale processo di evoluzione, ampliando i nostri servizi con quelli di una vera e propria EPC Engineering, procurement and construction company, dunque, oggi siamo in grado di offrire un servizio completo, dall’autorizzazione degli impianti, fino alla loro completa realizzazione, garantendo, per ogni fase, la presenza di nostre figure professionali esperte, sia in ufficio, che in cantiere”.

Con oltre 90 progetti in corso e un imponente portafoglio di 2.300 MW di energia da fonti rinnovabili, distribuita su 11 regioni italiane, Seapower si presenta a KEY – The Energy Transition Expo, confermando le competenze tecniche e il know-how del gruppo e i servizi innovativi che offre nel settore.

Seapower è oggi strutturata in due divisioni: la “Power project division”, focalizzata sulla progettazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo energetico (BESS), biogas e eolico, sia onshore che offshore, e la “Technology transfer division”, frutto di una storica evoluzione da gruppo di ricerca all’interno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ad un centro di ricerca indipendente con partecipazioni pubblico-private. La prima divisione, la più giovane, è dedicata all’analisi preliminare e agli studi di fattibilità, alla progettazione tecnica e alla gestione delle licenze necessarie per la realizzazione degli impianti, un team altamente specializzato, che gestisce attività di coordinamento e supervisione, oltre a raccogliere e analizzare i dati necessari. Dall’altro lato, la divisione “Technology transfer” offre un ampio spettro di servizi ingegneristici, comprendendo progettazione meccanica ed elettrica, aerodinamica e idrodinamica, analisi FEM e dei fluidi, modellazione di parchi eolici e di marea, nonché test in campo e in galleria del vento.

Attualmente l’azienda conta 25 professionisti impiegati a tempo pieno, 10 partnership attivate e due sedi operative a Napoli, una delle quali presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II, dove si trovano due strutture sperimentali: una galleria del vento subsonica e una delle più grandi vasche navali universitarie di traino/moto ondoso in Europa. Ed è in queste strutture che SEAPOWER svolge le fasi sperimentali dei suoi innovativi progetti di ricerca e sviluppo.

Alle competenze nel settore dell’energia fotovoltaica, Seapower abbina anche anni di ricerca e di sviluppo nel campo dei sistemi di energia rinnovabile dal vento e dal mare, con particolare interesse allo sviluppo tecnologico di parchi eolici galleggianti offshore. L’attività dell’azienda è da sempre focalizzata sia sugli aspetti legati alla progettazione, alle simulazioni numeriche, che sulle indagini sperimentali, condotte prima in ambiente controllato su modelli in piccola scala e poi su dimostratori in scala reale (sistemi testati a terra e in mare).