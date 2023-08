Sebastiano Somma si racconta dall’Hotel Caruso di Ravello tra ricordi, musica e progetti

di Emilia Filocamo

Ravello è musica: indubitabile. Lo è anche in un giorno di pioggia e schiarite improvvise, lo è anche se il sole indietreggia ed è sostituito da folate improvvise di vento e da scrosci. La musica arriva dal vento che si insinua consolatorio dopo giorni di afa, dalla danza della pioggia, dai tacchi che battono ritmicamente sulle vie lucide. E proprio una pausa azzurra ed intensa tra un temporale e l’altro, per dirla musicalmente, segna l’arrivo di Sebastiano Somma al Caruso poche ore prima dell’inizio all’Auditorium Niemeyer dello spettacolo dedicato a Lucio Battisti e a Lucio Dalla. Ci incontriamo: dal Belvedere e dall’Infinity Pool, il panorama si staglia imponente senza inganni. L’incontro diventa così il fil rouge di questa intervista, insieme ovviamente alla musica.

Come nasce lo spettacolo di questa sera?

Lucio incontra Lucio nasce appunto da un incontro, così come recita il titolo dello spettacolo, e più precisamente da quello tra me e Liberato Santarpino, l’autore, avvenuto a Castellammare di Stabia, la mia città natale. In quell’occasione mi parlò di questo progetto da mettere su chiedendomi se fossi interessato. Ovviamente non ho avuto difficoltà ad accettare e soprattutto ad immaginare il percorso tra due giganti e poeti che ammiro da sempre. Lucio incontra Lucio è dunque frutto di un incontro speciale perché Liberato Santarpino, oltre ad esserne autore, è anche un musicista ed un artista dotato di grande sensibilità.

I suoi prossimi progetti?

Il 9 settembre prossimo sarò a Positano nuovamente con Lucio incontra Lucio, sulla Spiaggia Grande. Un appuntamento che emotivamente mi coinvolge molto perché proprio a Positano ho trascorso momenti indimenticabili della mia adolescenza e fa un certo effetto approdarvi adesso con uno spettacolo. Un altro ricordo caro che mi lega a Positano è sicuramente il premio Annibale Ruccello, e colgo l’occasione per dedicare un pensiero al direttore artistico Gerardo D’Andrea, purtroppo scomparso. Il Festival si tiene ancora oggi ed è stato ereditato da Antonella Morea, ma è nato grazie alla sensibilità artistica di Gerardo D’Andrea. Lo spettacolo Lucio incontra Lucio prevede poi altre tappe in Italia, anche a Roma, così come quello dedicato a Neruda, Vi presento Matilde Neruda, a 50 anni dalla scomparsa del grande poeta.

Anche in questo caso c’è tanta musica, elementi di coreografia con tanghi e musiche di Piazzolla, oltre ad essere dedicato alla bellissima storia d’amore tra Matilde Urrutia e Neruda. Poi sarò nel thriller di Emiliano Locatelli che uscirà in autunno. Locatelli è un giovane regista molto talentuoso alla sua opera prima. Interpreterò l’antagonista di Enzo Salvi, noto attore brillante che qui si cimenta in un ruolo drammatico . Ancora ci sono due partecipazioni: la prima nella fiction di Luca Lucini ed Ago Panini, Mameli, che uscirà in primavera, dedicata appunto alla storia di Mameli e della composizione dell’inno, la seconda, piccola ma molto divertente, nel nuovo film di Siani, in cui interpreto un generale francese.

Ravello è nota per essere la Città della musica. Una canzone o un brano musicale che rappresentano e descrivono al meglio la sua vita e la sua carriera?

Sicuramente Terra mia di Pino Daniele è la mia canzone del cuore perché esprime in modo compiuto il legame ed il sentimento che nutro per la mia terra. Ammetto tuttavia che, con lo spettacolo dedicato a Dalla e Battisti, affiorano tanti ricordi per ciascuna canzone che viene portata sul palco.

E poi la colonna sonora del film Hair di Milos Forman. Posso dire che ha segnato un periodo emblematico della mia vita, quello tra l’adolescenza e la maturità, oltre a legarsi ad uno dei miei film del cuore. In fondo vivo di musica ma anche di immagini e di cinema.

Il tempo a nostra disposizione è terminato: l’Auditorium Niemeyer attende Sebastiano Somma. L’attore guarda ancora verso l’orizzonte dove le nubi più scure sono ormai tranquille, assiepate in un recinto invisibile. L’artista napoletano incontrerà il pubblico proprio nello stesso istante in cui, ancora una volta, il Belvedere del Caruso andrà verso la sera cedendo ad un misterioso ed affascinante incantesimo.