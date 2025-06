Sebastien Guigues nuovo Direttore Generale di Renault in Italia

ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1° luglio 2025, Sèbastien Guigues, attuale Direttore Generale Renault in Spagna, è nominato Direttore Generale della Marca Renault in Italia e Direttore Paese Renault Group Italia, secondo mercato del Gruppo. Lavorerà sotto la responsabilità di Ivan Segal, Direttore Vendite e Operazioni Mondo della Marca Renault. Sostituirà Raffaele Fusilli che ha deciso di lasciare l’azienda per motivi personali.

Sèbastien Guigues vanta 24 anni di esperienza nell’industria automotive, di cui 20 nel Gruppo Volkswagen (Volkswagen, Seat e Cupra), dove ha ricoperto ruoli direttivi nei settori finanza, vendite e marketing in Francia e Spagna, ma si è anche occupato dei mercati italiano e portoghese dalla sede di SEAT. Dal 2017 al 2021, è stato CEO di Seat e Cupra Francia. Nel 2021, è entrato in Renault Group come Managing Director delle Marche Renault e Alpine in Spagna. Ha implementato il piano strategico Renaulution e guidato una crescita significativa dell’attività sul mercato spagnolo, portando la Marca Renault dal quinto posto nel 2021 alla leadership nel 2025. Sèbastien Guigues si è laureato alla Kedge Business School e ha conseguito una laurea in Business Administration and Management presso l’Università di Valencia in Spagna.

