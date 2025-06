Sébastien Jacquet è il nuovo Chief Quality Officer di Stellantis

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis N.V. ha annunciato oggi la nomina di Sébastien Jacquet a Chief Quality Officer, con effetto immediato. Jacquet succede ad Antonio Filosa, nominato nuovo Chief Executive Officer dell’Azienda.

Sébastien Jacquet, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di Deputy Chief Engineering and Technology Officer e di Head of Cross Car Line and Project Engineering, vanta quasi 25 anni di esperienza nei settori della qualità, dell’ingegneria e della tecnologia automobilistica, della ricerca e sviluppo e della gestione di progetti. Sébastien Jacquet ha svolto un ruolo fondamentale nel lancio di STLA Medium, la prima piattaforma multi-energia dell’azienda.

– Foto Ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS)