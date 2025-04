Sebastiano Fanizza è il nuovo Ceo di Next Yacht Group

Next Yacht Group, proprietaria dei brand di prestigio AB Yachts e Maiora, annuncia la nomina di Sebastiano Fanizza come nuovo Chief Executive Officer, con effetto dal 2 aprile 2025.

Classe 1978, Fanizza porta in Next Yacht Group un solido bagaglio di esperienze nel mondo della nautica di alta gamma, maturato attraverso ruoli di primo piano nello sviluppo commerciale di alcuni tra i più importanti brand del settore. La sua profonda conoscenza del mercato e la visione strategica rappresentano un importante asset per guidare il gruppo nella prossima fase di crescita.

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, Fanizza inizia la sua carriera nel settore automotive con Iveco, per poi avvicinarsi rapidamente alla nautica, dove si distingue fin da subito per le sue competenze manageriali e la spiccata sensibilità commerciale.

Nel 2005 entra in Azimut Yachts, dove assume ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Sales and Service Director per le regioni EMEA e APAC. In questo incarico contribuisce in modo decisivo all’espansione del brand in Asia – con particolare attenzione al mercato cinese – rafforzandone la leadership globale.

Nel 2015 viene scelto da Leonardo Ferragamo per entrare in Nautor Swan in qualità di Commercial and Business Development Director, ruolo in cui riorganizza la rete vendita e guida una forte crescita del portafoglio ordini.

Nel 2018, su invito di Paolo Vitelli, torna nel gruppo Azimut Benetti come Chief Commercial Officer di Benetti Yachts, contribuendo in modo significativo ai successi del marchio, in particolare nel segmento dei mega e giga yacht.