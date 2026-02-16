Seconda annualità al traguardo Enjoy Dolce Frutta rafforza la cultura della frutta fresca made in UE

Volge al termine la seconda annualità di Enjoy Dolce Frutta la campagna europea della OP Melodia che valorizza la frutta fresca made in UE e che si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile.

L’azione di promozione del gusto, della qualità e dei benefici nutrizionali di fragole, kiwi, clementine, mandarini, nettarine, ciliegie e uva è stata realizzata attraverso un mix di iniziative diversificate.

Roadshow, Concorsi on line, presenza presso manifestazioni fieristiche internazionali, advertising su riviste generaliste a diffusione nazionale e attraverso la stampa specializzata sono solo alcune delle iniziative che hanno permesso al progetto di diffondere i benefici del consumo di frutta fresca prodotta in Europa.

Pesche, nettarine e albicocche sono state protagoniste durante le cinque giornate dell’European Universities 3×3 Basketball Championship, EUC 3×3! che si è svolto dall1 al 5 agosto 2025 presso l’Università degli studi di Salerno. Al pubblico e agli atleti che hanno partecipato alla manifestazione sportiva che ha portato presso il campus di Fisciano 250 tra atleti e tecnici, 44 squadre provenienti da 17 nazioni europee e 33 università sono stati proposti assaggi di prodotto e informazioni sui benefici di una sana alimentazione e le caratteristiche organolettiche dei frutti offerti.

Le giornate di assaggio e informazione sono proseguire a settembre con altri due appuntamenti dedicati all’uva. Due giornate di promozione presso la villa comunale di Battipaglia a cui si sono aggiunte altre due, sempre dedicate al frutto a grappolo, presso il Sele Expo a Eboli. Nella struttura si è svolto anche un seminario dedicato al progetto e alle sue finalità.

Oltre 3mila gli iscritti al concorso per ricevere uno zainetto termico portapranzo griffato Enjoy Dolce Frutta. La partecipazione, gratuita, era condizionata a un piccolo sondaggio sul consumo di frutta fresca e sulla percezione che i consumatori hanno delle produzioni europee. Un modo per comprendere le abitudini e l’orientamento del target e realizzare azioni ancora più incisive volte a migliorare la qualità dell’alimentazione della platea interessata dal progetto.

Grande partecipazione anche sui profili social del progetto. In un solo anno sono circa 1000 i follower dell’account Instagram e oltre tremila quelli di Facebook. Due target differenti, giovani e meno giovani, che hanno avuto modo di conoscere ricette, appositamente realizzate, e ricevere spunti, informazioni e curiosità sull’utilizzo in cucina e sul consumo della frutta fresca made in EU.

Grande partecipazione anche al Fruit Logistica di Berlino, dove in migliaia hanno assaggiato le preparazioni fatte sul posto dallo chef Mario Musci e hanno ricevuto i gadget promo-informativi presso lo stand del progetto.

Enjoy Dolce Frutta non finisce qui. Il progetto di promozione di fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie, uva e mandarini made in UE prosegue. Seguici sui social per scoprire i prossimi appuntamenti!

Enjoy Dolce Frutta è una campagna europea ideata per valorizzare la frutta fresca made in UE, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie, uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli.

La campagna Enjoy Dolce Frutta risponde al topic AGRIP-SIMPLE-2023IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES dell’Invito a presentare proposte 2023 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Sotto questo Topic, sono finanziate campagne che promuovono pratiche alimentari sane, che evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta bilanciata.

OP Melodia è una delle principali organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, OP Melodia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

https://www.enjoydolcefrutta.eu/

https://www.facebook.com/enjoydolcefrutta

https://www.instagram.com/enjoydolcefrutta/