Mercoledì 20 Novembre 2024, ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Napoli (Via Giuseppe Verdi, 35 – Napoli), “OggiScuola” e FederIstruzione, con il Patrocinio del Comune di Napoli, dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, di Polis News, di Opus Informatica e Partenope Pubblicità, presentano la seconda tappa dell’ Open Day dedicato ai prossimi concorsi per la Scuola ed al X Ciclo del TFA per il Sostegno. Anche in questo caso, l’obiettivo principale è quello di fornire informazioni utili sui prerequisiti di accesso e sulle prove concorsuali. Infatti, Docenti esperti e formatori di “OggiScuola” interverranno con relazioni sui contenuti delle prove del futuro concorso e del TFA per il sostegno, focalizzando l’attenzione sulle seguenti aree tematiche: psicopedagogica e didattica, normativa essenziale, quesiti sulle competenze linguistiche e comprensione del testo.

Antonio Scarpellino – Segretario Generale FederIstruzione, farà il punto sulle novità normative in materia concorsuale e sul X° Ciclo del TFA per il Sostegno; Fabrizio Perrella – Già Vicedirettore Generale USR Campania, illustrerà una sintetica rassegna della normativa essenziale da conoscere in funzione concorsuale; Vincenzo Scarpellino – Responsabile Formazione “OggiScuola”, fornirà un quadro d’insieme sui saperi dell’area psicopedagogica e didattica e sulle caratteristiche delle prove di accesso al TFA di Sostegno; Giovanna Callegari – Docente esperta di test concorsuali, infine, introdurrà le caratteristiche generali dei quesiti relativi alle competenze linguistiche e di comprensione del testo.

All’incontro di Napoli presenzieranno ed interverranno anche gli Assessori del Comune di Napoli Chiara Marciano e Maura Striano, la Presidente della Consulta Pari Opportunità, Consigliere Anna Maria Maisto, il Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Gabriele Esposito, i Docenti e Formatori di “OggiScuola”. A conclusione del seminario verrà distribuita una sintesi della sessione e si potrà interagire con i relatori ponendo loro domande e richieste di chiarimenti.

Questa seconda tappa dell’ Open Day “Diventare Docente” sul territorio regionale, continua a testimoniare il costante impegno formativo di “OggiScuola” in favore dei precari e di tutti coloro che aspirano all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Sono invitati a partecipare non solo i precari e gli aspiranti docenti, ma anche coloro che, pur vivendo già le dinamiche scolastiche, intendono aggiornarsi sulle ultime novità in materia di reclutamento e formazione.