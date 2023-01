Secondo covo del boss Messina Denaro scoperto a Campobello di Mazara

CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sarebbe stato individuato un secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro. Si tratterebbe di un bunker, nella stessa area ma in un’altra abitazione, sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese, oltre alla casa di vicolo San Vito, ex via CB31 scoperta ieri dai Carabinieri.

Il nuovo covo si trova in via Maggiore Toselli 32. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di una stanza blindata, nascosta da una parete, all’interno di un’abitazione.

– foto xa3/Italpress –

(ITALPRESS).