Secret Santa, ecco la nuova collezione di Belleamie di Federica Citarelli: in 1.500 alla sfilata

Una storia d’amore tutta da raccontare. Amore per la moda, per la famiglia, per la vita. Sembra l’inizio di un romanzo, in realtà è una frase che racchiude lo straordinario successo dell’evento di presentazione di Secret Santa, la nuova collezione del brand Belleamie della giovane imprenditrice Federica Citarelli.

Un pubblico di oltre 1500 persone ha gremito il Pala Eden di Napoli e applaudito per tutta la serata, dall’inizio alla fine della sfilata, le modelle che hanno indossato i capi realizzati da Federica e dal suo team. Una serata ricca di emozioni, perfettamente organizzata da Francesca Ambra Buonincontri di Event design & Production e dal suo staff, che ha perfettamente miscelato i colori vivaci dei tessuti alle vibrazioni profonde del cuore. Prima del gran finale di Secret Santa, infatti, Federica ha voluto leggere una lettera che ha commosso tutti i presenti: “Oggi ho realizzato un sogno – ha affermato – quello di vedere tante persone riunite per me. Belleamie è nata quando è nata la mia bambina, come promessa e come prova che anche una mamma giovane può farcela. E io ce l’ho fatta. Ho imparato, ho lottato, ho creato. Secret Santa mi ha ricordato che anche nei giorni più difficili esiste sempre un luogo segreto dentro di noi in cui le emozioni continuano a muoversi e a chiedere di essere ascoltate. È una collezione nata nel silenzio, ma destinata a risuonare forte nel cuore di chi la guarda”.

Ma le sorprese della serata non sono finite qui: dopo l’ultima passerella e prima della estrazione di alcuni premi messi a disposizione dagli sponsor della serata, Federica Citarelli è stata raggiunta sul palco dal compagno Francesco Piscopo che le ha fatto la più classica e romantica delle proposte di matrimonio, fra centinaia di rose rosse. Una unione, quella fra Francesco e Federica, già fortissima e anche imprenditoriale, considerato che la sfilata è stata aperta da una capsule dei capi di Bon ami studios, il brand di Piscopo, e già suggellata dalla nascita della amatissima figlia alla quale è ispirata l’ultima collezione.

Dopo le emozioni, spazio alla musica e al divertimento: il Pala Eden si è trasformato infatti in una mega pista da ballo in cui gli ospiti si sono scatenati grazie al coinvolgente dj set di Andrea Damante, star dei social e reduce dalle esibizioni in alcuni dei principali club del mondo.