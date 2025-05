Seduta d’oro a Wall Street: dati lavoro positivi e spiraglio Cina fanno volare gli indici

Ieri, seduta in rialzo a Wall Street, che ha cancellato le perdite dell’ultimo mese dovute ai dazi, dopo il positivo rapporto sull’occupazione. Il mese scorso, sono stati creati 177.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 133.000 posti. Si è trattato del 52esimo mese consecutivo con un conto positivo. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,2%, in linea con le attese. Ottimismo sui mercati anche grazie alla Cina, che si è detta disponibile alla possibilità di aprire una trattativa con gli Stati Uniti sul commercio; al tempo stesso, però, la Cina ha ribadito la richiesta a Washington di rimuovere tutti i dazi “unilaterali”. Trump ha imposto dazi del 145% sui prodotti importati dalla Cina, che ha risposto con tariffe al 125%. Il Dow Jones ha guadagnato 564,47 punti (+1,39%), lo S&P 500 è salito di 82,53 punti (+1,47%) e ha registrato la nona seduta positiva di fila, la serie più lunga in 20 anni, dopo aver cancellato le perdite dal 2 aprile, giorno dell’annuncio sui dazi; il Nasdaq, che aveva cancellato le perdite già il giorno prima, ha chiuso in rialzo di 266,99 punti (+1,51%). Il petrolio Wti al Nymex ha perso 95 centesimi, l’1,60% a 58,29 dollari al barile. Euro in rialzo dello 0,20% a 1,1315 dollari. Bitcoin in rialzo dello 0,77% a 97.312 dollari.