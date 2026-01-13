Segalerba “Incentivi fiscali e certezza del diritto per favorire affitti lunghi”

MILANO (ITALPRESS) – “Occorre pensare a degli incentivi fiscali per coloro che mettono in affitto il loro immobile per periodi lunghi perché oggi il problema non è la locazione breve, oggi la criticità è rappresentata dalle locazioni di lungo periodo. Inoltre, occorre che ci sia la certezza del diritto alla casa per i proprietari, cosa che oggi manca”. Lo ha sottolineato Fabrizio Segalerba, presidente nazionale Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari), a margine del RE Italy Winter Forum a Milano.

